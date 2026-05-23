Spalletti rivela: “Mai pensato alle dimissioni dopo la Fiorentina”

"Tutto ciò che abbiamo fatto insieme non diventa sbagliato per un episodio o per una partita, ci sono delle analisi più profonde che mi permettono di programmare il futuro in maniera meno emotiva o dipendente da un singolo episodio. Non mi è mai passato per la testa l’idea delle dimissioni, non ho chiesto di parlare con nessuno e ci incontreremo più volte per programmare nel migliore dei modi il futuro. "Qualsiasi cosa succeda, non verrò domani sera in conferenza stampa a criticare i miei calciatori: non l’ho mai fatto e mai lo farò, perché loro hanno fatto un buon lavoro finora e io glielo devo riconoscere. Io devo giudicare tutto il lavoro e anche la crescita dei ragazzi"