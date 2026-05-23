Luciano Spalletti ha vissuto giorni difficili dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Il tecnico di Certaldo è stato messo in discussione su più fronti. Oggi ha parlato in conferenza stampa:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Spalletti rivela: “Mai pensato alle dimissioni dopo la Fiorentina”
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Spalletti rivela: “Mai pensato alle dimissioni dopo la Fiorentina”
Luciano Spalletti non rinnega il suo lavoro alla Juventus. Nemmeno dopo la sconfitta alla Fiorentina
"Tutto ciò che abbiamo fatto insieme non diventa sbagliato per un episodio o per una partita, ci sono delle analisi più profonde che mi permettono di programmare il futuro in maniera meno emotiva o dipendente da un singolo episodio. Non mi è mai passato per la testa l’idea delle dimissioni, non ho chiesto di parlare con nessuno e ci incontreremo più volte per programmare nel migliore dei modi il futuro. "Qualsiasi cosa succeda, non verrò domani sera in conferenza stampa a criticare i miei calciatori: non l’ho mai fatto e mai lo farò, perché loro hanno fatto un buon lavoro finora e io glielo devo riconoscere. Io devo giudicare tutto il lavoro e anche la crescita dei ragazzi"
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