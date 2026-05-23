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Poesio: “Dopo 65 punti la Curva contestò di più. Vi ricordate con i Della Valle?”

Poesio: “Dopo 65 punti la Curva contestò di più. Vi ricordate con i Della Valle?” - immagine 1
La contestazione è stata dura per la squadra. Discorso diverso per la società, come ricorda Poesio
Redazione VN

Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, commenta la stagione della Fiorentina:

"Mi aspetto che si inizi a buttare giù la Fiorentina della prossima stagione, anche se i tempi sono difficili da prevedere. Basti pensare che Vanoli, a ieri sera, non aveva ricevuto notizie. Io mi aspettavo, per rispetto di Vanoli, che la decisione venisse comunicata prima, evidentemente non è così. La Fiorentina si sta trovando in un valzer di allenatori, e non è la prima scelta, devi aspettare che avanzi qualcosa agli altri. Anche in base ai programmi si deciderà il prossimo allenatore. Anche i giocatori che tornano sono tanti, con situazioni difficili in uscita. Questa è stata una stagione fallimentare a livello sportivo, ma anche economico. Basti pensare ad uno come Sohm, come lo piazzi?"

La contestazione: "La Curva è cambiata. Se ragionamo con i meccanismi amtichi andiamo fuori strada. Mi ha stupito che la contestazione dello scorso anno, dopo 65 punti, fu più forte di questa. Io non credo che i problemi di quest'anno non siano dipesi solo da Pradè e Pioli, ma ieri non ci sono stati riferimenti alla proprietà. Forse c'era la voglia di lasciarsi alle spalle questa annata. Però se si pensa a cosa succedeva 10 anni fa, con la proprietà Della Valle, con risultati nettamente migliori. Con Commisso siamo arrivati al massimo in Conference. Nel 2015 arrivarono fischi e non solo, alla squadra ed alla proprietà dopo una semifinale di Europa League, la differenza di valutazioni c'è"

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