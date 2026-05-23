Poesio: “Dopo 65 punti la Curva contestò di più. Vi ricordate con i Della Valle?”

"Mi aspetto che si inizi a buttare giù la Fiorentina della prossima stagione, anche se i tempi sono difficili da prevedere. Basti pensare che Vanoli, a ieri sera, non aveva ricevuto notizie. Io mi aspettavo, per rispetto di Vanoli, che la decisione venisse comunicata prima, evidentemente non è così. La Fiorentina si sta trovando in un valzer di allenatori, e non è la prima scelta, devi aspettare che avanzi qualcosa agli altri. Anche in base ai programmi si deciderà il prossimo allenatore. Anche i giocatori che tornano sono tanti, con situazioni difficili in uscita. Questa è stata una stagione fallimentare a livello sportivo, ma anche economico. Basti pensare ad uno come Sohm, come lo piazzi?"