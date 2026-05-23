Giampaolo Marchini, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Società ultima dei colpevoli. Comuzzo? Cambiare aria fa bene”
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Marchini: “Società ultima dei colpevoli. Comuzzo? Cambiare aria fa bene”
La stagione era finita due partite fa, ci siamo tolti un peso enorme: bisogna dire grazie all'allenatore
La stagione era finita due partite fa, ci siamo tolti un peso enorme: bisogna dire grazie all'allenatore. Non so come andrà, se ci dovesse essere una riconferma bisogna essere sicuri della scelta con una società forte alle spalle che lo protegga. La scelta deve essere convinta e non di ringraziamento. Bisogna ripartire da zero con la gestione Paratici, interamente voluta da lui. Kean? Va fatta una valutazione, se puntarci o no. Ma è una scelta che va fatta subito. Poi dipenderà dall'allenatore. Il vantaggio è che la Fiorentina, senza coppe, potrà concentrarsi sul campionato.
Contestazione dei tifosi—
Tutto è rimasto nell'ambito della correttezza. C'è stata una protesta vibrante. La contestazione verso la società sarebbe stata ingenerosa, più che metterci i soldi che doveva fare? Ci sono state scelte dirigenziali sbagliate, ma chi ha sbagliato si è tirato indietro. Poi sono i giocatori che vanno in campo. La proprietà è l'ultima dei colpevoli.
Comuzzo—
Comuzzo deve essere convinto di ripartire con la Fiorentina. Ranieri è stato messo in discussione, ma lui con il lavoro si è riguadagnato il posto da titolare. Comuzzo è giovane, cambiando aria può anche ritrovare serenità. Non credo che il mercato sia intorno a lui come un paio di stagioni fa.
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