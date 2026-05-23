Alessandro Paci, tifoso viola, ha commentato la stagione della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paci: “Sono contro la contestazione. Vi dico la differenza tra Commisso e C. Gori”
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Paci: “Sono contro la contestazione. Vi dico la differenza tra Commisso e C. Gori”
Senza aspettative poi la Fiorentina ha iniziato a riprendersi grazie all'allenatore e a Paratici
Dopo la speranza la stagione è stata condita di tristezza. Senza aspettative poi la Fiorentina ha iniziato a riprendersi grazie all'allenatore e a Paratici. Siamo contenti della salvezza, ma speriamo il prossimo anno di andare in coppa. I giocatori hanno delle colpe, ma non si divertono a perdere. Non potrei mai insultare dei ragazzi che cercano di fare il meglio. I tifosi sono così.
Il futuro e le coppe—
La Coppa Italia è diventata difficile. Serve fare acquisti mirati e Commisso deve investire tanti soldi. Hai visto il Como? È andato bene perché ha investito tanto.
La società—
La proprietà Commisso sono americani, fanno business. Cecchi Gori era un tifoso vero. Nei Commisso non ci vedo questo amore per la Fiorentina.
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