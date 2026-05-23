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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paci: “Sono contro la contestazione. Vi dico la differenza tra Commisso e C. Gori”

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Paci: “Sono contro la contestazione. Vi dico la differenza tra Commisso e C. Gori”

Joseph Commisso
Senza aspettative poi la Fiorentina ha iniziato a riprendersi grazie all'allenatore e a Paratici
Redazione VN

Alessandro Paci, tifoso viola, ha commentato la stagione della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

Dopo la speranza la stagione è stata condita di tristezza. Senza aspettative poi la Fiorentina ha iniziato a riprendersi grazie all'allenatore e a Paratici. Siamo contenti della salvezza, ma speriamo il prossimo anno di andare in coppa. I giocatori hanno delle colpe, ma non si divertono a perdere. Non potrei mai insultare dei ragazzi che cercano di fare il meglio. I tifosi sono così.

Il futuro e le coppe

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La Coppa Italia è diventata difficile. Serve fare acquisti mirati e Commisso deve investire tanti soldi. Hai visto il Como? È andato bene perché ha investito tanto.

La società

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La proprietà Commisso sono americani, fanno business. Cecchi Gori era un tifoso vero. Nei Commisso non ci vedo questo amore per la Fiorentina.

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