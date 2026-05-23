Luigi D'Ambrosio, esperto di calcio danese, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la prestazione di ieri del portiere Oliver Christensen:
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D’Ambrosio su Christensen: “In Italia ha poco spazio. Futuro? Vi dico”
L'esperto di calcio danese, Luigi D'Ambrosio, ha commentato la prestazione di Oliver Christensen contro l'Atalanta
Non sono stupito, gode di molta stima in Danimarca. È uno dei candidati per subentrare da titolare in Nazionale. Non ha tantissime partite alle spalle, ma ha dimostrato di saperci fare. In Italia ha avuto poco spazio. Futuro? De Gea è un bravissimo portiere, competere con lui non è semplice per nessuno. Sono ottimista, è un portiere in gamba con tanto potenziale. Non credo che voglia lasciare l'Italia, vuole dare un contributo nella rinascita della Fiorentina. Ci sono le motivazioni.
Richardson—
Non è semplice spostarsi da un campionato all'altro. In Superligaen c'è un calcio più fisico, meno tattico e meno difensivo. Il Copenaghen ha giocato sotto al di sotto delle aspettative, è stato un anno sfortunato.
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