Amoruso: “Comuzzo? Autogol assurdo, non è sereno. Ecco cosa mi aspetto sul mercato”

"Comuzzo è entrato in un loop dove anche le cose più semplici non gli riescono. L'errore di ieri è un autogol assurdo , non puoi andare col piede destro, è fisicamente impossibile che ti fai autogol con quel piede. Deve ritrovare la tranquillità di due anni fa, ma a Firenze credo sia difficile. Poi molto dipenderà dalle intenzioni della società, ma almeno un difensore di livello serve. Difficile costruire da dietro con lui , vista la sua insicurezza con i piedi. Gli serve un giocatore di esperienza che lo possa aiutare. Quando commetti 7-8 errori vuol dire che hai bisogno di qualcosa di diverso."

La contestazione: "La vittoria con la Juve ha stemperato un po', la contestazione c'è stata, ma nulla di che. Lo scorso anno il pubblico aveva rotto tanto le scatole, contestando molto. Pradè ha forse voluto accontentare i tifosi prendendo Pioli, un allenatore non funzionale alla squadra. Alla fine non è riuscito nulla. Sono stati spesi 90 milioni per dei giocatori che alla fine, hanno dimostrato poco. La lista dei giocatori che non hanno reso è lunga. Sul mercato non mi aspetto tanti acquisti, massimo 3-4. Mi aspetto invece tante cessioni, con numerosi ingaggi pesanti che devono essere lasciati andare. Io punterei proprio sulle uscite, alleviare il peso del monte ingaggi. Se riesci a mettere da parte qualche soldino, qualcosa potresti fare. Aspettarsi grandi nomi ad inizio mercato è difficile, non so cosa la società abbia dato a Paratici. Vanoli per me non è un allenatore per ricostruire, ha bisogno di giocatori già fatti."