Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sul momento della Fiorentina, sul lavoro di Paolo Vanoli e sulle principali questioni ancora da risolvere all'interno della squadra viola.

La maxi sosta e Vanoli

Dovremo vedere come ne usciranno le squadre. La Fiorentina sta vivendo un bel momento di grande speranza e fiducia. Stiamo dando fiducia all'allenatore e lo stanno facendo anche i giocatori. Mi auguro che questo panorama possa permettere al gruppo di lavorare serenamente ed essere pronto a giocare una partita complicata. Sono sicuro che la scelta di Vanoli è stata molto condivisa tra Paratici e la società. Quando è stato scelto Vanoli non ci credevo. Il ragionamento che hanno fatto loro è coraggioso e clamoroso e merita tutte le risposte da quest'uomo.

La Fiorentina è incompiuta

Ancora non è stato fatto niente. Dal dramma siamo passati alla normalità, ma non è successo nulla. La Fiorentina è incompiuta, ci vorrà del tempo e ti aspettano delle partite molto brutte: Genoa, Como, Juve... Se ci arrivi al 100% le puoi vincere, ma questa squadra dei problemi li ha e non verranno cancellati facilmente.

Ndour e il centrocampo

Sono molto concentrato sul centrocampo. Mi manca il rendimento di Atta, mi manca di vedere Fagioli come lo abbiamo visto in Nazionale. Non basta avere il talento per essere un grande calciatore. In mezzo al campo ti manca la fisicità, ce l'hai solo in un giocatore che però è molto lento: Ndour. Ndour è un pacco gigantesco, poi fa un gol da 70 metri e tutti hanno paura a dire che è un giocatore con dei limiti. Se giochi con dei compagni accesi, una squadra che si muove benissimo come l'U21, sei libero di fare quello che sei capace di fare e pagare dazio dove devi pagare dazio per fisiologia tua. A Firenze lui non sente questa libertà, si sente smarrito in una macchina che non va affinché lui possa andare. Se la Fiorentina va, corrono tutti compatti, allora Ndour ci può stare tranquillamente. Lui ha avuto un impatto professionale che mi è piaciuto tantissimo. Se ti ritrovi con una squadra completamente scollegata, un giocatore di passo lento con quelle caratteristiche come fa a non franare con tutti gli altri?.

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