Mauro Bressan, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del centrocampo della Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bressan: “Piccoli con Grosso può giovare di una cosa. La mia sul centrocampo”
news viola
Bressan: “Piccoli con Grosso può giovare di una cosa. La mia sul centrocampo”
Mauro Bressan sul centrocampo della Fiorentina
Ndour? È un orgoglio indossare la 10 in Nazionale, una grande iniezione di fiducia. Questi ragazzi hanno la possibilità di mettersi in mostra. Faranno esperienza ed è un segno per tutto il movimento. Ndour ha delle qualità e per giocare a centrocampo è importante anche la personalità. Gli manca un po' il cambio passo, ma la continuità fa la differenza. È stato bravo a farsi sempre trovare pronto. Piccoli, con un gioco più offensivo, avrà più occasioni. Con un nuovo gioco alcuni giocatori possono avere una nuova chance.
Il centrocampo—
Fabbian e Brescianini hanno fatto vedere di avere doti, sono centrocampisti universali. Nel gioco che può proporre Grosso possono avere delle caratteristiche utili. Fagioli? Ha le qualità per fare il regista, sa prendere in mano il gioco e costruire. Adesso ha trovato il suo equilibrio, più passa il tempo e più diventerà importante.
Vanoli—
Umanamente dispiace molto. Erano in pochi a fare quello che ha fatto lui. Ha le qualità per fare un campionato diverso. In futuro avrà le sue soddisfazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA