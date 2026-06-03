Il giornalista di Radio Bruno Nicolò Caruso, al Pentasport, ha commentato la situazione in casa Sassuolo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Da Sassuolo: “Grosso, quando arriva l’ufficialità. Un nome per la Fiorentina”
news viola
Da Sassuolo: “Grosso, quando arriva l’ufficialità. Un nome per la Fiorentina”
Le ultime da Sassuolo in merito alla situazione che coinvolge Fabio Grosso e la Fiorentina
Ci sono alcuni aspetti da definire per arrivare a dama. Oggi è una giornata importante per quanto riguarda la risoluzione, credo che si possa arrivare a venerdì per l'ufficialità. Entro il weekend si definirà tutto. C'è un po' di confusione in merito alla composizione dello staff. Il Sassuolo ha avuto contatti importanti con Aquilani. Più defilato Abate, seguito dal Modena. Anche Palladino è un nome intrigante, è attratto dal progetto Sassuolo. Grosso inizierà a far parte del progetto viola cercando ordine, farà la voce grossa per far partire una nuova era.
Carnevali—
Evidentemente aveva già capito che non c'erano margini per proseguire. L'accordo tra Grosso e la Fiorentina c'era già da aprile, per questo è stato trasparente.
Volpato e Laurienté—
Volpato è cedebile anche in virtù della presenza di Berardi. Al momento non sappiamo quanto possa chiedere il Sassuolo. Per Laurienté la cifra si aggira intorno ai 20-25 milioni. Thorstvedt ha un contratto in scadenza nel 2027, un nome appetibile che piaceva già alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA