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Floro Flores: “Punterei su Piccoli e l’Under 23. Grosso? Vi dico il mio pensiero”

Floro Flores: “Punterei su Piccoli e l’Under 23. Grosso? Vi dico il mio pensiero” - immagine 1
L'ex attaccante Antonio Floro Flores ha parlato del lavoro di Fabio Grosso, suo allenatore a Bari nella stagione 2018/19
Redazione VN

L'ex attaccante Antonio Floro Flores, allenato da Grosso nella stagione 2018/19, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del lavoro del futuro tecnico viola:

Lui è stato uno di quelli che mi hanno fatto intraprendere la carriera da allenatore, aveva idee positive e nuove. Agli allenamenti non ti annoiavi mai. All'inizio non ci capivamo perché io volevo giocare, poi quando ci siamo chiariti è nato un bel rapporto. Insieme a Italiano e Palladino è uno dei migliori allenatori in Serie A, si merita questa occasione alla Fiorentina. Sa fare calcio, sa far giocare bene una squadra e sa trasmettere le proprie idee e i propri principi. Ha sempre gestito bene i rapporti con la stampa. Firenze? Si sposerà alla grande con Grosso che è un allenatore di dedizione. La piazza è esigente, ma è giusto così quando si è ambiziosi. Vi divertirete.

Piccoli con Grosso

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Il problema della Fiorentina quest'anno è stato a 360 gradi, non va giudicato un singolo giocatore. Piccoli si è dovuto ambientare in un anno difficile, ma può fare bene con il mister. Al Bari gli attaccanti facevano gol. Punterei su Piccoli, andrà valutato nell'arco di una programmazione.

Scudetto Primavera

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Ha un grande allenatore. Galloppa lo seguo da tanto, mi piacciono le idee che ha. Si merita di avere un'opportunità. La Fiorentina investe, lavora bene e sta raccogliendo i frutti. Io tifo per l'Under 23, meglio non lasciare gente per strada, i giovani vanno valorizzati.

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