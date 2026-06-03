L'ex attaccante Antonio Floro Flores, allenato da Grosso nella stagione 2018/19, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del lavoro del futuro tecnico viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Floro Flores: “Punterei su Piccoli e l’Under 23. Grosso? Vi dico il mio pensiero”
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Floro Flores: “Punterei su Piccoli e l’Under 23. Grosso? Vi dico il mio pensiero”
L'ex attaccante Antonio Floro Flores ha parlato del lavoro di Fabio Grosso, suo allenatore a Bari nella stagione 2018/19
Lui è stato uno di quelli che mi hanno fatto intraprendere la carriera da allenatore, aveva idee positive e nuove. Agli allenamenti non ti annoiavi mai. All'inizio non ci capivamo perché io volevo giocare, poi quando ci siamo chiariti è nato un bel rapporto. Insieme a Italiano e Palladino è uno dei migliori allenatori in Serie A, si merita questa occasione alla Fiorentina. Sa fare calcio, sa far giocare bene una squadra e sa trasmettere le proprie idee e i propri principi. Ha sempre gestito bene i rapporti con la stampa. Firenze? Si sposerà alla grande con Grosso che è un allenatore di dedizione. La piazza è esigente, ma è giusto così quando si è ambiziosi. Vi divertirete.
Piccoli con Grosso—
Il problema della Fiorentina quest'anno è stato a 360 gradi, non va giudicato un singolo giocatore. Piccoli si è dovuto ambientare in un anno difficile, ma può fare bene con il mister. Al Bari gli attaccanti facevano gol. Punterei su Piccoli, andrà valutato nell'arco di una programmazione.
Scudetto Primavera—
Ha un grande allenatore. Galloppa lo seguo da tanto, mi piacciono le idee che ha. Si merita di avere un'opportunità. La Fiorentina investe, lavora bene e sta raccogliendo i frutti. Io tifo per l'Under 23, meglio non lasciare gente per strada, i giovani vanno valorizzati.
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