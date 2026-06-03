Al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Ciccio Baiano, ex attaccante viola. Ecco come si è espresso riguardo all'attuale situazione viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “Ecco perché Piccoli deve giocare titolare. Firenze non è di passaggio “
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Baiano: “Ecco perché Piccoli deve giocare titolare. Firenze non è di passaggio “
Ciccio Baiano su Piccoli: "Va valorizzato facendolo giocare per una stagione. Firenze non deve essere un trampolino di lancio"
Firenze non può essere una tappa di passaggio, un trampolino di lancio. Chi viene qua deve pensare di lottare per l'alto, per questo che la gente merita di più. Qualsiasi squadra fa fatica a portare giocatori importanti senza Champions League, che fa da palco scenico. Il Napoli quando ha preso Maradona, poi ha lottato per la salvezza.
Cosa fare con Piccoli?—
Paratici ha un curriculum molto importante e ci si aspetta tanto; ma bisogna capire quanto ha a disposizione. Piccoli ha pagato il fatto che non fosse colpa sua. L'unica strada che ha la Fiorentina per "risanare" quei 25 milioni è farlo giocare sempre titolare, rischiando una stagione. Ma almeno non lavoro per gli altri, cerco di valorizzarlo io come società.
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