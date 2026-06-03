Renato Buso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il comportamento del centravanti viola Kean. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso: “Kean? Bisogna agire come con Batistuta. Società forte, poi decida lui”
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Buso: “Kean? Bisogna agire come con Batistuta. Società forte, poi decida lui”
Renato Buso e il suo commento su Kean al Pentasport: "Vi ricordate Batistuta? Ecco, la società deve essere forte e capire la sua voglia"
Kean è arrivato qua che aveva 0 gol. Ma non lo si può discutere a livello tecnico, è un vero attaccante, con quello che stava facendo, poteva diventare il capocannoniere del mondiale. Il suo problema è capire se ama Firenze e quello che fa. Ci sono alcuni giocatori fortissimi ma difficili da gestire, ed è qui che la società deve essere forte: deve fare il passo importante di dire no alle offerte per Kean.
Imparare dal 2000—
Vi ricordate Batistuta? La società lo mise al centro del progetto. Devono guardarlo negli occhi capire se il problema è risolvibile. Moise deve avere la voglia di restare e fare bene; credo stia aspettando di capire cosa voglia fare la società nei suoi confronti.
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