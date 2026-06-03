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Buso: “Kean? Bisogna agire come con Batistuta. Società forte, poi decida lui”

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Renato Buso e il suo commento su Kean al Pentasport: "Vi ricordate Batistuta? Ecco, la società deve essere forte e capire la sua voglia"
Redazione VN

Renato Buso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il comportamento del centravanti viola Kean. Ecco le sue parole:

Kean è arrivato qua che aveva 0 gol. Ma non lo si può discutere a livello tecnico, è un vero attaccante, con  quello che stava facendo, poteva diventare il capocannoniere del mondiale. Il suo problema è capire se ama Firenze e quello che fa. Ci sono alcuni giocatori fortissimi ma difficili da gestire, ed è qui che la società deve essere forte: deve fare il passo importante di dire no alle offerte per Kean.

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Vi ricordate Batistuta? La società lo mise al centro del progetto. Devono guardarlo negli occhi capire se il problema è risolvibile. Moise deve avere la voglia di restare e fare bene; credo stia aspettando di capire cosa voglia fare la società nei suoi confronti.

 

 

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