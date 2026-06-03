Stefano Carobbi, ex terzino viola (che ha anche vinto uno scudetto con la Primavera viola), ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il problema all'interno dello spogliatoio viola. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Carobbi: “Manca personalità in spogliatoio. Ecco chi deve assolutamente restare”
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Carobbi: “Manca personalità in spogliatoio. Ecco chi deve assolutamente restare”
L'ex terzino viola, campione d'Italia con la Primavera, Stefano Carobbi, ha commentato la permanenza dei giovani e la mancanza di personalità
Non capisco perché Fortini non voglia rinnovare, bisogna cercare di tenerlo, come Comuzzo. Dobbiamo credere in questi ragazzi, ma allo stesso tempo dobbiamo contornarli di gente forte e coraggiosa. Forse al centro della rosa manca qualcuno che trascini gli altri.
Passarella e la nostalgia di quello spogliatoio—
C'è qualcuno che non ammette mai di sbagliare? Passarella l'avrebbe già attaccato muro... In questo spogliatoio manca davvero qualcuno con personalità: adesso tutti possono fare tutto senza che nessuno gli dica niente.
La speranza del centenario—
Firenze non si merita di stare un anno intero col pensiero di poter retrocedere, soprattutto nell'anno del centenario. Abbiamo sbagliato approccio, abbiamo sottovalutato alcune partite. Speriamo nel prossimo anno.
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