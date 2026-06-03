Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina al termine di una stagione che vedrà molte cose cambiare:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Il mercato si allungherà. Vedrei bene due giocatori alla Fiorentina”
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R. Galli: “Il mercato si allungherà. Vedrei bene due giocatori alla Fiorentina”
Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, si è soffermato sul mercato della Fiorentina
È l'ora di voltare pagina, deve essere un punto per ripartire. Credo che il mercato si allunghi, non si può sbagliare niente. Chi va in America ci va con delle richieste, un programma chiaro. Faccio un esempio: se la Fiorentina avesse un'offerta per Kean da 40 milioni, questo verrà valutato. La dialettica deve essere questa in merito a tutte le operazioni. Il Mondiale può creare problemi di prezzo su alcuni calciatori, ma Paratici questo lo sa se la Fiorentina è interessata a un giocatore che lo gioca.
Grosso e i giocatori del Sassuolo—
Che ci siano contatti con i giocatori con cui l'allenatore ha lavorato è normale. Ma non è un automatismo così scontato. Poi se mi parli di Grosso, nomi come Volpato e Laurienté io li vedo incastonati bene nella nuova Fiorentina.
Vlahovic—
Mi sorprende che un club di caratura importante si ritrovi a fare dei fallimenti come questi. Non so darmi una spiegazione. Tra Vlahovic e la Juventus non c'è mai stato il feeling degli 80 milioni. Lui aveva un potenziale enorme, ma è andato in un posto in cui il potenziale è diventato un fallimento.
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