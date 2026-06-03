Benedetto Ferrara, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina tra cui il discorso del presidente J. Commisso:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Joseph? Non sa molto di Fiorentina. Ecco come scusarsi con i tifosi”
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Ferrara: “Joseph? Non sa molto di Fiorentina. Ecco come scusarsi con i tifosi”
Il giornalista Benedetto Ferrara ha espresso la sua opinione sul discorso espresso dal presidente Joseph Commisso
Video Joseph Commisso? La dichiarazione più bella della giornata l'ha fatta Baldini che dedica al cane di sua figlia l'esordio in Nazionale, esce sempre dalle righe. A parte questo quello di Joseph è stato un discorso lunghissimo, ma aspettiamo i fatti. Ha fatto un discorso presidenziale, sono nel cuore di chi glielo ha scritto perché non era facile. Ovviamente non ci sono state scuse. Le scuse però si manifestano con i fatti perché la proprietà i soldi li ha messi e sono stati buttati via. L'unico modo per ricucire con i tifosi. Quello che noto del discorso è una certa retorica, ma parliamo di un signore che di Fiorentina non sa molto, ha un'altra mentalità. Il problema è capire quanta distanza c'è tra New Jersey e Bagno a Ripoli in termini di sintonia e coscienza delle cose. L'impressione che abbiamo è che la distanza sia grande. Rocco amava il calcio, gli piace andare al Viola Park, parlare con i giocatori: viveva il calcio.
Giovani—
La Fiorentina deve costruire un'idea di calcio, un'identità magari trovando i giovani giusti con il nuovo allenatore. Ma se li cresciamo e vendiamo subito non costruiamo niente. Lo Scudetto della Primavera è stato bello, è stato bravissimo Galloppa. Ma tra la Primavera e la prima squadra c'è un salto notevole.
Paratici e i singoli—
Paratici deve rilanciare sé stesso e la Fiorentina. Ma qualche risposta l'avremmo dopo l'incontro con il presidente. Serve creare un'armonia tra le varie figure. Uno come Gudmundsson, se lo metti sul mercato, dei soldi li prendi. Dodò è un giocatore che ha mercato. La variabile Kean è la sua continuità e il suo comportamento. I giocatori ci sono
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