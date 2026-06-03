Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato al Pentasport riguardo all'attuale situazione viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Commisso non ha ringraziato il più importante. Ora dubbi sui portieri “
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Malusci: “Commisso non ha ringraziato il più importante. Ora dubbi sui portieri “
Malusci al Pentasport: "Commisso ha mancato il ringraziamento più importante. Per me i portieri erano definiti, ora non lo so"
Il discorso di Commisso è stato abbastanza scontato, belle parole. Ma quest'anno doveva ringraziare Vanoli, il resto dei ringraziamenti non li trovo giusti, come quelli alla squadra.
Portieri del futuro—
La storia dei portiere per me era già definita. De Gea titolare, Lezzerini ha rinnovato e Martinelli sta a giocare un altro anno. Ma se arriva qualcuno di nuovo vuol dire che non c'è fiducia nel giovane Tommaso.
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