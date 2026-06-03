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Malusci: “Commisso non ha ringraziato il più importante. Ora dubbi sui portieri “

Malusci: “Commisso non ha ringraziato il più importante. Ora dubbi sui portieri “ - immagine 1
Malusci al Pentasport: "Commisso ha mancato il ringraziamento più importante. Per me i portieri erano definiti, ora non lo so"
Redazione VN

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato al Pentasport riguardo all'attuale situazione viola:

  Il discorso di Commisso è stato abbastanza scontato, belle parole. Ma quest'anno doveva ringraziare Vanoli, il resto dei ringraziamenti non li trovo giusti, come quelli alla squadra.

Portieri del futuro

—  

La storia dei portiere per me era già definita. De Gea titolare, Lezzerini ha rinnovato e Martinelli sta a giocare un altro anno. Ma se arriva qualcuno di nuovo vuol dire che non c'è fiducia nel giovane Tommaso.

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