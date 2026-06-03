Massimo Sandrelli ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Sostituire De Gea? Sono voci false. Paratici e Grosso già a lavoro”
news viola
Sandrelli: “Sostituire De Gea? Sono voci false. Paratici e Grosso già a lavoro”
Massimo Sandrelli al Pentasport: "Commisso molto educato. Su De Gea sono voci; Paratici e Grosso stanno già lavorando"
Intanto c'è da dire che Commisso ha preso posizione quando molti tifosi pensavano alla cessione. Il discorso e i ringraziamenti mi sono sembrati un gesto signorile, educato. Paratici penso stia pensando alla squadra con Grosso, spero si stiano chiedendo chi manca per fare bene. Perché la maggior parte di quelli attuali hanno deluso.
Sui portieri viola—
Riguardo ai portieri, ci sono i procuratori e gli agenti, di mezzo. Mettono in giro voci per turbare il mercato. Poi se la Fiorentina vuole davvero sostituire De Gea, io non lo so. I portieri mi sembrano il problema minore in questo momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA