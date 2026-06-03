Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Sostituire De Gea? Sono voci false. Paratici e Grosso già a lavoro”

news viola

Sandrelli: “Sostituire De Gea? Sono voci false. Paratici e Grosso già a lavoro”

De Gea
Massimo Sandrelli al Pentasport: "Commisso molto educato. Su De Gea sono voci; Paratici e Grosso stanno già lavorando"
Redazione VN

Massimo Sandrelli ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport

Intanto c'è da dire che Commisso ha preso posizione quando molti tifosi pensavano alla cessione. Il discorso e i ringraziamenti mi sono sembrati un gesto signorile, educato. Paratici penso stia pensando alla squadra con Grosso, spero si stiano chiedendo chi manca per fare bene. Perché la maggior parte di quelli attuali hanno deluso.

Sui portieri viola

—  

Riguardo ai portieri, ci sono i procuratori e gli agenti, di mezzo. Mettono in giro voci per turbare il mercato. Poi se la Fiorentina vuole davvero sostituire De Gea, io non lo so. I portieri mi sembrano il problema minore in questo momento.

Leggi anche
Graziani: “Le spese non hanno reso. Ecco chi vorrei in attacco se partisse Kean”
Baiano: “Ecco perché Piccoli deve giocare titolare. Firenze non è di passaggio “

© RIPRODUZIONE RISERVATA