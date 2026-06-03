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Graziani: “Le spese non hanno reso. Ecco chi vorrei in attacco se partisse Kean”

Graziani: “Le spese non hanno reso. Ecco chi vorrei in attacco se partisse Kean” - immagine 1
Ciccio Graziani al Pentasport: "I giocatori devono valorizzare il progetto, invece non hanno reso. Ecco chi vorrei se Kean partisse"
Redazione VN

Ciccio Graziani è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno pere commentare l'attualità viola:

 Non mi interessa se la Fiorentina prende giocatori in prestito, li compra o li affitta... ma in  campo bisogna vedere gente che realizzi il progetto che Firenze ha. A fine mercato pensavo che la squadra fosse fortissima , poi il campo non mi ha mai dato ragione. Dzeko non si è mai visto, Piccoli è ciò che è... Il calcio è fatto così: le spese fatte non hanno reso. 

Per il futuro...

—  

Davis dell'Udinese mi piace, ma preferirei un attaccante che sappia giocare bene con Kean. Nazionale? Diamo fiducia ai ragazzi, vediamoli all'opera. Queste due amichevoli potrebbero darci segnali positivi, voglio vedere come si comportano i ragazzi.

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