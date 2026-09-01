Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, sulla squadra viola
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L'ex centrocampista viola, Borja Valero, ha parlato a Sky Sport dalla cena di Gala per il Centenario della Fiorentina. Queste le sue parole:
Un consiglio sul momento della Fiorentina dopo queste due giornate? Ci vuole personalità e carattere. Uomini dentro lo spogliatoio che facciano capire al gruppo che è solo l'inizio e che la strada da fare è lunga. Sanno che la piazza dà tutto, nel bene o nel male. La gente è un po' triste per le sconfitte, ma poi ti aiuta. Nelle ultime ore hanno fatto tantissimi acquisti. Servirà pazienza con i nuovi acquisti, ma i risultati arriveranno.
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