Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato il momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sulle prospettive della squadra dopo il cambio di guida tecnica, sulle difficoltà tattiche e sulle condizioni dei singoli.

Un momento che richiede prudenza e anima

Bocci ha invitato l'ambiente alla calma di fronte all'arrivo di Vanoli:

Ho sentito in questi giorni, anche parlando con amici, tifosi, tutti sono convinti che tutto il male fosse di Grosso, "la Fiorentina ora riparte". L'ho sentito già l'anno scorso. Io credo che serva un po' di calma, un po' di prudenza.

Il punto critico delle prime uscite riguarda l'atteggiamento della squadra:

Io quello che mi aspetto è una scossa. Non m'hanno terrorizzato tanto le tre sconfitte, quanto il fatto che la Fiorentina mi è sempre sembrata arresa. Non ho mai visto, in queste tre partite, un grande miglioramento. Mi aspetto una squadra che abbia un po' d'anima. Innanzitutto un po' di distanze sistemate. Non a caso, la Fiorentina ha perso tutte le seconde palle e tutti i contrasti.

Il nodo Mastantuono e l'assetto di gioco

Sulla collocazione tattica del talento argentino, Bocci ha evidenziato la necessità di trovare le giuste contromosse:

Io penso che uno dei primi problemi a cui è andato incontro Grosso è la collocazione di Mastantuono. Mastantuono è un giocatore difficile da collocare, un po' come Gudmundsson. Non è sicuramente un esterno puro. Secondo me Mastantuono è perfetto come laterale nel 4-2-3-1.

I problemi principali nascono però quando la palla ce l'hanno gli avversari:

Lui deve diventare decisivo negli ultimi 30 metri.

I singoli e il lavoro nella sosta

In merito alla condizione fisica e al rendimento dei singoli elementi in rosa, il giornalista ha espresso fiducia sul recupero di alcuni uomini:

Atta credo sia il miglior acquisto della Fiorentina. Lui è un giocatore che già conosce l'Italia. Non spiego perché cammini. Magari è da mettere ancora in condizione

Su Gnonto, Bocci ha speso parole di apprezzo per l'atteggiamento dimostrato:

Gnonto l'ho conosciuto in azzurro. E' un ragazzo d'oro, uno che sa che cos'è lo spirito di sacrificio.