Mauro Icardi è uno degli svincolati di lusso rimasti sul mercato. L'argentino era stato accostato anche a Fiorentina e Lazio, ma ancora non ha scelto la sua prossima squadra. Gli interessamenti non mancano, soprattutto dal Sudamerica.

In Brasile ci sarebbero 3 squadre disposte a puntare sull'ex Inter: Atletico Mineiro, San Paolo e Vasco da Gama. Attenzione anche alla pista Everton, con i Toffees che sono rimasti incredibilmente con il solo Barry in rosa. Beto non è stato sostituito, visto il fallimento del colpo Balogun. Secondo TycSport, gli inglesi sarebbero i favoriti nella corsa ad Icardi.