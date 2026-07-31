Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime notizie in casa Fiorentina

Redazione VN
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VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime notizie in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

La Coppa Italia per quest'anno la Fiorentina sarà importante. Si vede che i ragazzi stanno lavorando tanto, manca la brillantezza in campo, poi mancano anche gli esterni...Con il Watford Grosso ha giocato senza ali, ma con due trequartisti dietro Kean. Mastantuono? Non è un ala, può farla ma giocherebbe meglio dietro la punta come Gudmundsson, o come lo stesso Atta. Grosso? Spero parli dopo il Real Madrid, vorrei sentire cosa pensa del ritiro e della rosa. Se le ali dovessero arrivare dall'estero, devi comunque dargli il tempo di adattarsi alla Serie A. La Fiorentina non è in ritardo, oramai il calciomercato è così, si decide tutto ad Agosto. Grosso studia Gudmundsson alla Berardi? Si può farlo senza dubbio, non l'ala pura ma quello che entra dentro il campo. Però l'altro deve essere un vero esterno, che sfreccia sulla fascia.
Alessandro Bocci

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