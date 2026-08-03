Bocci ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina

Redazione VN
Joao Mario Fiorentina

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Alessandro Bocci ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sulle mosse di mercato della Fiorentina:

LE PAROLE DEL. GIORNALISTA

Kean? Penso che sia un giocatore molto forte con le sue problematiche, non è un esempio di professionalità. Ma con chi lo sostituisci? Spero di sbagliarmi, mi hanno detto alcune fonti attendibili che la Fiorentina sta cercando una soluzione per piazzare Kean, se arriverà un'offerta importante saranno quasi felici di piazzare Moise. Pellegrino? Lo vedo adatto al gioco della Fiorentina, fa reparto da solo. Ma non so se al primo anno potrebbe fare come Kean per esempio. Non so se c'è una deadline per Kean. Per Mastantuono farei una chiamata a Mourinho
Alessandro Bocci

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