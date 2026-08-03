Bocci ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina
VIDEO VN - Ecco Joao Mario! Il portoghese alle visite mediche
Alessandro Bocci ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sulle mosse di mercato della Fiorentina:
LE PAROLE DEL. GIORNALISTA
Kean? Penso che sia un giocatore molto forte con le sue problematiche, non è un esempio di professionalità. Ma con chi lo sostituisci? Spero di sbagliarmi, mi hanno detto alcune fonti attendibili che la Fiorentina sta cercando una soluzione per piazzare Kean, se arriverà un'offerta importante saranno quasi felici di piazzare Moise. Pellegrino? Lo vedo adatto al gioco della Fiorentina, fa reparto da solo. Ma non so se al primo anno potrebbe fare come Kean per esempio. Non so se c'è una deadline per Kean. Per Mastantuono farei una chiamata a Mourinho
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Gli opinionisti
Kean tolto dal mercato, ecco i perché. E Pellegrino può arrivare al posto di Piccoli
News calciomercato
Sky annuncia: "La Fiorentina vuole tenere Kean"
Ultime notizie
Ufficiale: Joao Mario è della Fiorentina. Le cifre ufficiali dell'operazione
Social
Il messaggio di Kean: "Tardi per essere il tuo primo, mi preparo per essere l'ultimo"
Ex viola
Favasuli ad un passo dal Napoli. Ecco quanto incasserebbe la Fiorentina
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti