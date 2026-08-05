Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e sul nuovo arrivo Mastantuono.

"Era importante portare a Firenze Mastantuono, spero sia un giocatore che possa accendere i tifosi. I viola hanno fatto un'operazione intelligente, calcolando quanto si dovrà ancora spendere per gli esterni. È chiaro, comunque, che è un talento ma anche un ragazzo, quindi dovrà ambientarsi. L'unico dubbio è che non è un esterno vero, quindi forse dovrà nascere una Fiorentina diversa, magari impostata sul 4-3-2-1. Mi aspetto comunque che arrivino 2 esterni".

Sulla squadra

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"Sicuramente la Fiorentina è forte, mi sembra in grado che possa rifiatare dopo la tremenda stagione dell'anno scorso. Non so dove può arrivare, ma sicuramente sulla carta è una squadra di livello. Sicuramente, credo che una squadra così nuova, così giovane, debba aver bisogno di tempo per esser rodata".