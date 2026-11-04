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Le difficoltà della Fiorentina passano anche dalle scelte a centrocampo e dalla gestione di alcuni singoli. Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato le caratteristiche di Fagioli, soffermandosi anche sul possibile impiego di Oulai e sulla situazione di Goncalves. Non manca uno sguardo al recupero di Atta, considerato dal giornalista uno degli elementi più importanti della rosa viola.

Per me Fagioli non è un regista, il suo ruolo non è davanti alla difesa. È vero, lo scorso anno ha fatto bene, ma al momento, considerando la rosa attuale, farei giocare Oulai. Quante palle sanguinose perde Fagioli nell'arco di una partita? Non so se la Fiorentina possa reggere un centrocampo con Fagioli e Oulai, ma una cosa è certa: se Fagioli è in campo, non può fare il regista. Se c'è una cosa che manca rispetto alla scorsa stagione è il mediano. Palladino ha costruito le sue fortune con Cataldi.

Goncalves

Anche io mi chiedo come sia possibile che un giocatore arrivato il 30 agosto, a novembre, abbia soltanto 30 minuti nelle gambe. Non me la sento di dare tutta la colpa a Vanoli. La sua missione, da qui in avanti, è trovare una posizione a Gonçalves. Non so se possa prendere il posto di Brescianini a centrocampo oppure se si debba schierarlo al posto di Njie.

Atta

Aspettiamo il recupero di Atta che, secondo me, è il giocatore più importante che abbiamo.