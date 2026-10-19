Così Alessandro Bocci sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e sugli episodi dubbi contro il Como
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Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.
"Errori arbitrali contro il Como? Non voglio pensare alla malafede, ma se sbagli anche con l'aiuto del "monitor", allora vuol dire che sei scarso. Sul secondo gol della Fiorentina, è stato assurdo poi questo ritardo dovuto al mal funzionamento del fuorigioco semi-automatico. Mi sembra davvero pazzesco".
Sulla prova dei viola contro il Como"I viola non capiscono i momenti della partita. Inoltre, a mio avviso manca un mediano di sostanza in mezzo al campo. In assenza di questo diventa difficile schermare le iniziative di squadre come il Como. Un giocatore che avrei preso a centrocampo? De Roon, ma anche Matic. Ci vuole un equilibrio in questa squadra, cosa che ad ora non c'è".
Sui talenti viola a centrocampo e sulla squadra"Atta purtroppo è fuori, quindi non si può giudicare, mentre Oulai ha potenzialità ma bisogna ragionare su come impiegarlo. Secondo me, con lui, è il caso di fare il centrocampo a tre, anche perché Mastantuono e Jimenez non coprono mai. Secondo me, poi, la squadra è stata assemblata male. Paratici in questo deve prendersi le sue responsabilità".
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