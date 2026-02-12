Bocci: “Credevo che Vanoli portasse solidità difensiva. Mercato? Sono sorpreso”

Alessandro Bocci è stato ospite negli studi del Pentasport. Queste le sue parole su alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
E' una partita sulla carta proibitiva per la Fiorentina. Il Como non è una rivelazione per i soldi spesi, ma per la qualità del gioco e l'identità che Fabregas ha dato. La Fiorentina di Italiano era bella, ma fragile, il Como è anche solido: ha una grande difesa. Ha molte soluzioni con lo stesso rendimento, ha una rosa profonda. Ma ho la sottile speranza che qualcosa succeda e che la Fiorentina riesca ad uscirne indenne. Spero che Vanoli abbia guardato la partita di Coppa Italia in cui il Napoli ha messo in difficoltà il Como. La Fiorentina deve dare segnali anche a Como. Deve cercare punti ovunque. Mi aspetto una squadra presente a sé stessa e magari sfruttare l'arma del contropiede.
La difesa—
Ha migliorato la condizione fisica, ma credevo che avrebbe portato solidità difensiva. Vanoli deve chiudere la porta, se prendi due gol a partita non ti salvi. Solo con la Cremonese ha tenuto la porta inviolata. Se tante delle sconfitte fossero stati pareggi oggi saresti in un'altra situazione. Non ha trovato la chiave. Non si può prendere un gol come quello di Casadei. La Fiorentina non ha voglia di alzare l'asticella per non subire gol. La difesa è quella dell'anno scorso.
Il mercato—
Il mercato non è stato logico. Ho grande stima di Paratici, però sono sorpreso del centrocampo. Lì secondo me ha perso equilibrio. Mandragora-Ndour è meno di valore, ma con più equilibrio. Dovevi prendere un giocatore che dava equilibrio e recuperava palloni. Penso sia colpa del centrocampo che non escono mai. Brescianini garantisce gli inserimenti.
Le Coppe—
La Fiorentina non puntava sulla Coppa Italia, ma il Como ha regalato 25 minuti. Neanche alla prima occasione hai preso gol. Potevi fargliela sudare. Mi auguro che questo non sia l'atteggiamento con cui la Fiorentina vada in Europa.
De Zerbi—
Non credo che De Zerbi adesso sia intenzionato a venire la Fiorentina. Bisogna vedere a giugno che succede e che programmi farà la Fiorentina. Speriamo di festeggiare la salvezza, ma poi bisogna capire su che basi riparti. Bisogna fare un progetto competitivo se vuoi De Zerbi.
