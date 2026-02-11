Fiorentina e quel problema con i gol subiti di testa

Sta tutto lì, nella testa. Intesa come componente mentale dello sport, ma anche come abilità aerea. In entrambi gli ambiti la Fiorentina pare carente. Concentrandoci sul secondo, contro il Torino sono arrivati due gol di testa - Casadei e Maripan - rispettivamente il settimo e l'ottavo incassato quest'anno dai viola.