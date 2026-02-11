Nazione avverte Vanoli: “Altri passi falsi non saranno tollerati. Le gare decisive”

Di passi falsi non ne saranno tollerati ancora molti. La sensazione che si respira intorno alla Fiorentina è quella della vigile attesa da parte della società. Paolo Vanoli ha ancora tempo per invertire la rotta, ma è lui il primo a sapere che non potrà affondare con tutta la barca. Tradotto: occasioni a disposizione ancora un paio, forse tre. Ma c'è bisogno di dare segnali di un certo tipo.
Vincere, adesso serve solo questo. Provarci anche in una di quelle trasferte che sembrano proibitive. L'approccio al Como dovrà essere ambizioso e convinto. In campo si dovrà vedere una Fiorentina senza paura, caparbia, con la voglia di lottare su ogni pallone. Como, appunto, Jagiellonia e poi il derby contro il Pisa.
Eccole le partite dove Vanoli si gioca la sua vita in viola. Se la sfida a Fabregas appare comunque complicata, nel derby toscano non c'è nessuna possibilità da prendere in considerazione se non la vittoria. Lo scrive la Nazione.
