Nazione avverte Vanoli: “Altri passi falsi non saranno tollerati. Le gare decisive”

Di passi falsi non ne saranno tollerati ancora molti. La sensazione che si respira intorno alla Fiorentina è quella della vigile attesa da parte della società. Paolo Vanoli ha ancora tempo per invertire la rotta, ma è lui il primo a sapere che non potrà affondare con tutta la barca. Tradotto: occasioni a disposizione ancora un paio, forse tre. Ma c'è bisogno di dare segnali di un certo tipo.