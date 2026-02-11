CorSport: “Paratici offre il rinnovo a Dodò. Contratto e dettagli, cosa manca”

Dodò è stato tra i peggiori della Fiorentina nella sconfitta contro il Torino, disputando una gara confusa e imprecisa. L’errore sul gol di Casadei, lasciato libero di segnare dopo una sua disattenzione, ha inciso pesantemente sul risultato già al 26’. In una difesa che è tra le meno solide del campionato, sbavature del genere risultano ancora più gravi e difficili da accettare.