Dodò è stato tra i peggiori della Fiorentina nella sconfitta contro il Torino, disputando una gara confusa e imprecisa. L’errore sul gol di Casadei, lasciato libero di segnare dopo una sua disattenzione, ha inciso pesantemente sul risultato già al 26’. In una difesa che è tra le meno solide del campionato, sbavature del genere risultano ancora più gravi e difficili da accettare.
CorSport: “Paratici offre il rinnovo a Dodò. Contratto e dettagli, cosa manca”
Il brasiliano appare lontano dal giocatore determinante della scorsa stagione, quando era un punto di riferimento sulla fascia e leader della squadra, capace di garantire spinta e assist. La società aveva persino scelto di blindarlo, su impulso di Fabio Paratici, respingendo offerte importanti – tra cui un timido interesse del Barcellona – e valutandolo non meno di 30 milioni. Una decisione che confermava la grande fiducia nei suoi confronti.
La Fiorentina continua infatti a puntare su di lui, proponendogli un rinnovo fino al 2029 (con opzione al 2030) e un adeguamento dell’ingaggio. Dopo tensioni passate, ora filtra ottimismo sul buon esito della trattativa. Tuttavia, Dodò dovrà dimostrare sul campo di meritare questa fiducia, tornando ai livelli della scorsa stagione e assumendosi maggiori responsabilità in un momento delicato per la squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
