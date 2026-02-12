L’ex Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio alla vigilia della sfida tra la sua ex squadra e il Como, commentando il momento della formazione viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati avverte la Fiorentina: “Como pericoloso, attenzione agli ultimi minuti”
news viola
Galbiati avverte la Fiorentina: “Como pericoloso, attenzione agli ultimi minuti”
L’ex viola Galbiati analizza Como-Fiorentina e critica alcune scelte di Vanoli contro il Torino.
Non si parte mai sconfitti, ma bisogna essere consapevoli che sarà una partita complicata contro un Como in forma e che gioca bene. Non è una squadra presuntuosa, ma sicura dei propri mezzi. Ha giovani di talento e una programmazione chiara, a differenza di altre squadre. Se continuerà così, l’anno prossimo potrebbe giocare anche in Europa.
Torino e i finali di gara—
La “maledizione” dei finali di partita capita se non sei attento. Nell’ultimo quarto d’ora Vanoli non ha interpretato bene la partita: il posizionamento sulla punizione non era corretto. Errori simili non dovrebbero accadere con uno staff così numeroso. La squadra spesso subisce gol dopo aver segnato, quindi bisognerebbe forse tenere la squadra più alta. I cambi effettuati hanno abbassato troppo il baricentro. Non dico che debba giocare come Italiano, tutto offensivo, ma certe situazioni vanno gestite meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA