Ds Como: “Periodo positivo, Fabregas e Paz centrali nel nostro progetto”

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ludi ha commentato così:
Stiamo vivendo un periodo molto positivo. Donare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi ci riempie di orgoglio. Per noi si tratta di un traguardo importante, ma già il giorno successivo siamo tornati a lavorare con grande impegno. Siamo soddisfatti di questo mese intenso, perché dimostra di aver centrato un obiettivo storico. Nelle ultime gare la squadra ha dimostrato di saper reggere la pressione e speriamo di continuare a migliorare, confidando che febbraio ci riservi nuove gioie.
Il futuro di Fabregas e Nico Paz—
Sono felice che entrambi siano parte integrante del progetto ma non è il momento di discutere del loro futuro. Credo che Fabregas sia completamente concentrato nel guidare la squadra e nel farci progredire, mentre Nico è estremamente coinvolto. Tutti sono consapevoli che la decisione sul suo futuro non dipende da noi: per ora continuiamo a lavorare con l’obiettivo di crescere sempre di più.
