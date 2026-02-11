De Zerbi alla Fiorentina in estate? Paratici lo segue da tanto tempo

La notizia della separazione fra De Zerbi ha avuto eco in tutta Italia e quello dell'ex Sassuolo rappresenta un profilo appetibile per chiunque sia alla ricerca di un allenatore. Se De Zerbi dovesse tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe rappresentare una possibilità concreta. Al momento la squadra è concentrata sulla salvezza, ma in caso di permanenza in massima serie proverà a rilanciare il progetto con una nuova guida tecnica, e il profilo di De Zerbi è seguito da tempo con attenzione da Paratici. Questo quanto si apprende leggendo tuttomercatoweb.com.