Inizio ripresa e infortunio, Gudmundsson costretto ad uscire: la prima diagnosi

Infortunio per il numero 10 della Fiorentina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa della gara contro il Torino
Redazione VN

Ripresa appena iniziata e subito cambio forzato in casa Fiorentina. Dopo il calcio d’inizio battuto da Fagioli, palla appoggiata a Gudmundsson e immediata apertura sulla destra per Dodo. L’islandese scarica e si inserisce con decisione nello spazio centrale, ma nella corsa incrocia la traiettoria di Ilkhan e resta a terra dopo un duro pestone del centrocampista granata.

In un primo momento l’episodio non sembra grave, ma Gudmundsson rimane a terra con le mani sul volto per il dolore. I compagni richiamano subito l’attenzione della panchina chiedendo il cambio.

Vanoli è costretto a intervenire dopo pochissimi secondi dall’inizio del secondo tempo: al posto del numero 10 viola entra Harrison. Da valutare le condizioni dell’islandese. La Fiorentina fa sapere che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia.

