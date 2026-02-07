Ripresa appena iniziata e subito cambio forzato in casa Fiorentina. Dopo il calcio d’inizio battuto da Fagioli, palla appoggiata a Gudmundsson e immediata apertura sulla destra per Dodo. L’islandese scarica e si inserisce con decisione nello spazio centrale, ma nella corsa incrocia la traiettoria di Ilkhan e resta a terra dopo un duro pestone del centrocampista granata.
Inizio ripresa e infortunio, Gudmundsson costretto ad uscire: la prima diagnosi
Infortunio per il numero 10 della Fiorentina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa della gara contro il Torino
In un primo momento l’episodio non sembra grave, ma Gudmundsson rimane a terra con le mani sul volto per il dolore. I compagni richiamano subito l’attenzione della panchina chiedendo il cambio.
Vanoli è costretto a intervenire dopo pochissimi secondi dall’inizio del secondo tempo: al posto del numero 10 viola entra Harrison. Da valutare le condizioni dell’islandese. La Fiorentina fa sapere che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia.
