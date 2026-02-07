Inizio ripresa e infortunio, Gudmundsson costretto ad uscire: la prima diagnosi

Ripresa appena iniziata e subito cambio forzato in casa Fiorentina. Dopo il calcio d’inizio battuto da Fagioli, palla appoggiata a Gudmundsson e immediata apertura sulla destra per Dodo. L’islandese scarica e si inserisce con decisione nello spazio centrale, ma nella corsa incrocia la traiettoria di Ilkhan e resta a terra dopo un duro pestone del centrocampista granata.