UFFICIALE – Kouadio rinnova con la Fiorentina. Dettagli e comunicato viola

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo di contratto di uno dei suoi giovani più promettenti: Eddy Kouadio . Il difensore classe 2006 si lega ai colori gigliati per i prossimi quattro anni. Un accordo che testimonia la grande fiducia riposta dalla società nel potenziale, presente e futuro, di Kouadio.

Il nuovo vincolo scadrà il 30 giugno 2030 , ma il club si è riservato una clausola per estendere ulteriormente il rapporto: è presente infatti un' opzione fino al 2031 . Una mossa strategica per allontanare qualsiasi rumours di mercato e dare continuità al progetto del settore giovanile intrapreso col Viola Park.

La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A.