Il Franchi non manca mai all'appuntamento, anche in questo sabato di brutto tempo e una classifica che tarda a migliorare. Secondo i dati ufficiali, per la sfida contro il Torino sono stati emessi 19.178 tagliandi, con un incasso complessivo di € 408.454,00. Una bella risposta del pubblico viola, ancora una volta.
Fiorentina-Torino, i numeri del Franchi: quasi raggiunta quota 20.000
Il dato sui biglietti venduti e l'incasso della Fiorentina per la partita al Franchi contro il Torino di sabato 7 febbraio 2026
