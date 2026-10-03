Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci. Il suo commento sul momento viola:

"Credo che la strada per vedere Oulai e Fagioli assieme sia ancora lunga. La dimensione fisica nel calcio moderno conta, e rinunciare a Ndour è complesso per il momento. Questa Fiorentina va un po' aggiustata nel 4-2-3-1, soprattutto a centrocampo. L'equilibrio è fondamentale, e senza quello non si arriva da nessuna parte. La crescita di Dragusin sotto Vanoli è stata esponenziale, così come Fagioli. Io vorrei un giocatore in mezzo al campo che aiuti Fagioli, uno fisico, un po' più mediano di Ndour. Anche Mancini giocava con il doppio play con l'Italia, ma si giocava con il 4-3-3. Goncalves non ce lo vedo sulla fascia a rincorrere le ali avversarie, rischierebbe di fare la fine di Gudmundsson."