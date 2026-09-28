Le parole del giornalista sulle idee tattiche di Mancini e Vanoli e l'acquisto di Atta
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Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue considerazioni:
Fagioli titolare stasera? Vediamo in che versione, se quella vista con Grosso o quella scintillante con Vanoli. Mancini lo ha sempre provato come mezzala. Poi ognuno ha la sua teoria. Anche nel ct, come per Vanoli, l'idea futura è di un doppio play.
Su Atta
Per me Atta è il giocatore più forte che la Fiorentina ha comprato in questa sessione di mercato. Ma lui è preciso per il 4-3-3, non come trequartista. Oltre alla condizione fisica deve adattarsi a questa nuova idea di gioco, dove i viola hanno comprato un giocatore che quello lo sa già fare benissimo come Goncalves.
Su Beto e Pellegrino
Pellegrino penso abbia più margini di crescita rispetto a Beto. E' una lotta impari fino a questo momento, perché uno ha lavorato di più con la squadra. Non sono preoccupato, anzi, in questo caso il dualismo potrebbe aiutare sia la Fiorentina che Vanoli.
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