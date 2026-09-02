L’ex direttore sportivo del Monza, Mauro Bianchessi, è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto sulla sessione estiva di calciomercato. Tra gli argomenti affrontati anche la Fiorentina, attualmente ultima in classifica, ma protagonista secondo Bianchessi di una campagna acquisti di livello.

Queste le sue considerazioni sulla squadra viola: "Anche se è ultima in classifica, la Fiorentina con Paratici, che insieme ad Ausilio è uno dei migliori ds in circolazione, ha fatto un grande mercato. Ha bisogno di un po' di fortuna e l'allenatore deve assemblare la squadra velocemente. La Fiorentina è una grande squadra".

Bianchessi ha poi parlato anche di uno dei giovani arrivati a Firenze, sottolineando le qualità di Franco Mastantuono: "Ha preso un ragazzo giovane come Mastantuono dal Real Madrid: un 2007 che porterà delle gioie nel vederlo giocare ai tifosi".