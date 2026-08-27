Daniel Bertoni ha commentato l'arrivo di Pellegrino e Mastantuono

Redazione VN
Kean Paratici grafica

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Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul alcuni singoli viola:

Questa storia è molto strana. Inizia il campionato e il mercato è ancora aperto. Se un calciatore non vuole restare deve andare via. Ma serviva chiarire le cose fin da subito. Centravanti in giro ce ne sono, ma va trovato quello giusto. L'esempio perfetto è quello di Malen.

Pellegrino

Non so se sia all'altezza di Kean. L'addio di Moise è un grosso problema per la Fiorentina. L'ho seguito in Argentina e al Parma. Ha fatto bene, ma non so davvero se possa fare il titolare tutto l'anno a Firenze.
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Mastantuono

Il Real lo ha lasciato andare perché non ha fatto bene e per farlo crescere, come è successo con Nico Paz. Credo sia un giocatore con personalità, lo abbiamo visto contro la Fiorentina.

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