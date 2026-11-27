Il commento dell'ex portiere Berti in vista della sfida contro l'Udinese
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L'ex portiere Gianluca Berti, intervenuto a Italia7 durante 30° minuto, ha parlato del momento della Fiorentina a due giorni dalla partita contro l'Udinese:
Mi auguro che la Fiorentina vinca contro l'Udinese. Esonero di Vanoli? Mi dispiacerebbe perché vuol dire che la Fiorentina incapperebbe in un'altra sconfitta. Sono valutazioni che deve fare la società. Quando non vengono risultati, in una piazza come Firenze, è normale ci sia subbuglio. Sta alla squadra e all'allenatore sistemare le cose. L'Udinese è una squadra fisica, sarà una partita che si deciderà sugli episodi.
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