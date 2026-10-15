Il commento di Gianluca Berti sulla situazione della Fiorentina e il momento di De Gea

Redazione VN
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L'ex portiere viola Gianluca Berti, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

De Gea è una sicurezza, poi è normale che quando una squadra non va bene anche lui non sia stato perfetto in alcune circostanze. Mi sembra assurdo criticare lui. C'è una situazione di squadra e di classifica che non ci aspettava dalla Fiorentina. Siamo partiti male, ma è una squadra giovanissima, tutta nuova. So che nel calcio la pazienza non c'è e già domenica è una partita molto delicata. Si deve cercare di fare punti già con il Como, perché poi si deve andare a Milano con l'Inter. Si deve avere pazienza e avere la fortuna di inanellare qualche risultato positivo. I giocatori devono cercare di metterci un po' più di cattiveria.
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Sui tanti gol presi dalla Fiorentina

Succede quando non c'è equilibrio nei reparti. Con Grosso si vedeva una squadra molto sfilacciata. Poi a Venezia si è vista una Fiorentina diversa, anche se era una squadra ultima in classifica l'avversaria. Ora serve un cambio di marcia. Puoi sbagliare tatticamente e tecnicamente, ma non puoi approcciare alle partite come hai fatto a Genova.

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