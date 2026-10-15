Il commento di Gianluca Berti sulla situazione della Fiorentina e il momento di De Gea
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L'ex portiere viola Gianluca Berti, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
De Gea è una sicurezza, poi è normale che quando una squadra non va bene anche lui non sia stato perfetto in alcune circostanze. Mi sembra assurdo criticare lui. C'è una situazione di squadra e di classifica che non ci aspettava dalla Fiorentina. Siamo partiti male, ma è una squadra giovanissima, tutta nuova. So che nel calcio la pazienza non c'è e già domenica è una partita molto delicata. Si deve cercare di fare punti già con il Como, perché poi si deve andare a Milano con l'Inter. Si deve avere pazienza e avere la fortuna di inanellare qualche risultato positivo. I giocatori devono cercare di metterci un po' più di cattiveria.
Sui tanti gol presi dalla Fiorentina
Succede quando non c'è equilibrio nei reparti. Con Grosso si vedeva una squadra molto sfilacciata. Poi a Venezia si è vista una Fiorentina diversa, anche se era una squadra ultima in classifica l'avversaria. Ora serve un cambio di marcia. Puoi sbagliare tatticamente e tecnicamente, ma non puoi approcciare alle partite come hai fatto a Genova.
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