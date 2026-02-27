Bardazzi: “Approccio e mentalità sbagliati. Fagioli è consapevole, gioca libero”

Il giornalista Leonardo Bardazzi, al Pentasport di Radio Bruno, dopo il passaggio difficoltoso della Fiorentina in Conference League:
Ieri è stata una serata difficile, nessuno si aspettava un tracollo del genere contro una squadra modesta. La Fiorentina non ha giocato, era scarica e demotivata: l'approccio e la mentalità sono stati completamente sbagliati. Si possono criticare i singoli, ma il problema è reiterato, si ha la sensazione che quando la Fiorentina vince si piaccia. E' una mentalità che porta a sbagliare le partita creandosi problemi. Si va in campo con un peso, si sa come si vincono le partite in Europa. Le squadre piccole sono organizzate, hanno voglia ed entusiasmo. Quello che dovrebbero avere i giovani. Le coppe non si approcciano con la seconda squadra. Comuzzo? Il primo pallone che buca su Pululu ti deve svegliare, non impaurire. E' mentalità. Ranieri in questo momento è il più in forma dal punto di vista mentale.
Vanoli quello che dice non è quello che pensa. Prima del campionato non parla mai. Lui deve difendere il gruppo nella speranza di salvarsi. Qualcosa è stato fatto, ma la reiterazione degli errori sta in una descrizione precisa: la presunzione. Si presuppone di essere forti senza esserlo. Dare sempre la carota alla squadra è sbagliato con il messaggio del presidente che arriva solo quando si vince.
Fagioli si è scrollato di dosso le sue paure, i suoi problemi, l'essere introverso e sentire il peso delle sue difficoltà. Ora gioca libero e volentieri. Se giochi con Ndour al posto di Fagioli non puoi vincere. Fagioli sa che è arrivata l'ora di dimostrare, la consapevolezza è fondamentale. Con Ranieri ieri avrebbero dato stabilità. E' un errore evidente il fatto che non abbia un vice.
