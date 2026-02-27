Nazione distrugge Comuzzo: “Pululu sembra Ronaldo il Fenomeno. Voto? 4!”

Pietro Comuzzo è stato il peggiore della sfida contro lo Jagiellonia.Una sofferenza continua, con Pululu che ha fatto un po' quello che voleva in attacco. La Nazione ha valutato la sua prestazione a 4 e ha commentato così il suo comportamento in campo (RASSEGNA VN - CHE FIGURACCIA):
Pululu sembra Ronaldo il Fenomeno e lui un difensore in balia delle onde. Rischia in avvio sull'angolano che lo spinge, è vero, ma lui resta dietro: ed è solo l'inizio. Il centravanti di passaporto congolese resta un rebus quasi impossibile da risolvere, considerato che lo soffre per buona parte della gara. Completa l'opera con un autogol sfortunato, ma l'intervento è davvero scomposto.
