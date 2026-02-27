Polverosi: “Molle, inerme e vuota. Non si può giocare così, è inaccettabile”

Viola News
Corriere dello Sport

L'analisi di Polverosi
Redazione VN

Alberto Polverosi ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

Una qualificazione da vergognarsi. Strappata alla fine di 134 minuti di un calcio deprimente, degno solo dello stadio che lo ospita. Una pena stare lì dentro, oppressi fra le gru e una squadra molle, inerme, vuota, una squadra poco seria, anzi per niente, parlando di calcio ovviamente. Non può giocare così la Fiorentina, non è accettabile. La Conference è l’Europa minore, ma in questa partita la squadra che per due volte è arrivata in finale l’ha resa ancora più povera. Come fosse un peso, come se le parole di Vanoli alla vigilia («vincere aiuta a vincere») fossero le parole di uno che passa lì per caso e non dell’allenatore. Col 3-0 in Polonia i viola hanno pensato di aver trasformato la gara del Franchi in una specie di amichevole. Così l’hanno considerata, così l’hanno giocata, così l’hanno sbagliata e così l’hanno persa. E’ una squadra incorreggibile che in campo trasmette un senso sgradevole di approssimazione e superficialità.

