Alberto Polverosi ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Molle, inerme e vuota. Non si può giocare così, è inaccettabile”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Molle, inerme e vuota. Non si può giocare così, è inaccettabile”
L'analisi di Polverosi
Una qualificazione da vergognarsi. Strappata alla fine di 134 minuti di un calcio deprimente, degno solo dello stadio che lo ospita. Una pena stare lì dentro, oppressi fra le gru e una squadra molle, inerme, vuota, una squadra poco seria, anzi per niente, parlando di calcio ovviamente. Non può giocare così la Fiorentina, non è accettabile. La Conference è l’Europa minore, ma in questa partita la squadra che per due volte è arrivata in finale l’ha resa ancora più povera. Come fosse un peso, come se le parole di Vanoli alla vigilia («vincere aiuta a vincere») fossero le parole di uno che passa lì per caso e non dell’allenatore. Col 3-0 in Polonia i viola hanno pensato di aver trasformato la gara del Franchi in una specie di amichevole. Così l’hanno considerata, così l’hanno giocata, così l’hanno sbagliata e così l’hanno persa. E’ una squadra incorreggibile che in campo trasmette un senso sgradevole di approssimazione e superficialità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA