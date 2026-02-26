Fiorentina-Jagiellonia, pagelle VN – Comuzzo una sciagura, malissimo quasi tutti

sub. FAGIOLI 6,5 - Entra per accendere la luce, ma fatica anche lui. Impreciso pure sui piazzati. Poi però è lui a togliere le castagne dal fuoco, segnando un gol bello e decisivo.
PAURA E DELIRIO AL FRANCHI
Fiorentina imbarazzante nel ritorno con lo Jagiellonia, servono Fagioli e Kean per evitare un'eliminazione storica. Le nostre pagelle
COMUZZO 4 - In bambola dal minuto 0. Prima fa involare Pululu verso la porta, poi per evitare il bis è costretto ad un fallo da giallo/arancione. Il gol dello 0-1 nasce da una sua marcatura passiva. Perde anche i duelli aerei, nonostante il vantaggio di statura. Entra in negativo, in quel caso con sfortuna, sullo 0-2, poi viene anticipato dal solito Pululu pure sul terzo gol.
