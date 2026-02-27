Compagnoni: “La Fiorentina di Italiano l’avrebbe vinta questa Conference”

Maurizio Compagnoni, noto giornalista Sky Sport, ha commentato la situazione della Fiorentina in Conference League. Ecco le sue parole:
La Fiorentina passaggi a vuoto clamorosi ne ha avuti anche quando è arrivata in finale, non è la prima volta che accade e quindi non è un problema dato dalla situazione in campionato. Il Rakow sulla carta vale meno dello Jagiellonia appena eliminato, lo Strasburgo invece sarebbe un problema. Molto dipenderà anche dalla posizione in classifica della Fiorentina a metà marzo, un conto è cambiarne tre o quattro e uno otto. Strasburgo? Avversario più pericoloso. La Fiorentina di Italiano l'avrebbe vinta senza problema.
