Orsi: “Con lo Jagiellonia specchio della stagione. Ecco come può salvarsi”

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Chi poteva pensare che una partita così potesse diventare quasi un dramma sportivo. Loro pensavano di passare il gruppo facilmente, è accaduto anche in partite precedenti. La partita di ieri era lo specchio della stagione: quello che è facile diventa difficile, è sfortunata. Le prestazioni dei giocatori più importanti non sono all'altezza. E' stata una serata difficile per tutti. I primi due gol sono stati presi su due incursioni centrali, nel terzo Dodò ha stretto troppo e c'era una prateria.
La stagione si può recuperare solo se hai ancora paura di retrocedere, se pensi di vincere le partite non le vinci. Deve essere la testa di combattenti, la tattica arriva fino ad un certo punto. Ce la può fare, ma non sarà facile. Fino all'ultima giornata deve combattere, ma spero ne esca prima. Deve avere una mentalità provinciale. Anche i giocatori di qualità devono sacrificarsi.
