Pululu: “Abbiamo dimostrato che il calcio polacco è in forte crescita”

Abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo per i nostri tifosi, che hanno affrontato un viaggio lunghissimo da Białystok per sostenerci. Meritavano una prestazione così e li ringraziamo di cuore: oggi sono stati davvero un uomo in più. Siamo arrivati a un passo dall’impresa e vogliamo portare con noi questa esperienza come una base importante per il futuro. La prossima volta potrà andare anche meglio

Abbiamo dimostrato che il calcio polacco è in crescita e che non siamo più una squadra da sottovalutare. C’è un po’ di amarezza per l’eliminazione, ma prevale l’orgoglio per quello che abbiamo fatto vedere. Mazurek? È un piacere poter dare una mano a ragazzi così dotati. Deve continuare a lavorare con costanza: sono certo che farà ulteriori passi avanti. Ha qualità importanti e un futuro davanti a sé, deve solo proseguire su questa strada