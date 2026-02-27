Mazurek: “Tripletta alla Fiorentina? Ancora non ci credo. Siamo stati sfortunati”

"È tutto surreale, faccio ancora fatica a realizzare ciò che è accaduto"

Redazione VN 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 10:39)

Bartosz Mazurek, attaccante dello Jagielonia che ha spaventato la Fiorentina con una tripletta ha parlato Polsat Sport al termine della gara. Ecco le sue parole:

È tutto surreale, faccio ancora fatica a realizzare ciò che è accaduto. Posso dirlo senza problemi: è la prima volta in assoluto che segno tre gol in una sola partita, non mi era mai capitato prima

TRIPLETTA —

Non è semplice rendersi conto di averla realizzata in uno stadio così importante e contro un avversario di questo calibro. Resta l’amarezza per non essere riusciti a superare il turno, perché ci siamo andati molto vicini. Oggi mi sentivo sicuro, senza timori, senza pensare a chi avevamo davanti. Ho provato solo a esprimere il mio gioco e, con il passare dei minuti, le sensazioni miglioravano sempre di più

PULULU —

Nello spogliatoio scherziamo spesso sul fatto che prima o poi riuscirò a fare un assist ad Afie. Stavolta invece è stato lui a mandarmi in gol: ha disputato una partita enorme, lottando per novanta minuti contro i difensori. Merita grande rispetto. Cosa è mancato? Difficile dirlo, anche per il caldo. Forse un po’ di freschezza in più, forse anche un pizzico di fortuna. Purtroppo il nostro percorso si è fermato qui